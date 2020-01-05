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Фото: Администрация Рязани
Вечером в субботу, 4 января, для рязанцев выступили звезды ТНТ. Концерт на Лыбедском бульваре провели актеры сериалов «Универ» и «Реальные пацаны» — Стас Ярушин и Владимир Селиванов. Об этом
Актеры выступили с сольными программами, исполнили популярные и новые песни.
Кроме того, телеканал ТНТ подготовил для жителей и гостей города конкурсы с призами.
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