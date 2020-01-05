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9:48, 5 января 2020 278
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Для рязанцев выступили звезды ТНТ

Для рязанцев выступили звезды ТНТ

Фото: Администрация Рязани

Вечером в субботу, 4 января, для рязанцев выступили звезды ТНТ. Концерт на Лыбедском бульваре провели актеры сериалов «Универ» и «Реальные пацаны» — Стас Ярушин и Владимир Селиванов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Актеры выступили с сольными программами, исполнили популярные и новые песни.

Кроме того, телеканал ТНТ подготовил для жителей и гостей города конкурсы с призами.


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