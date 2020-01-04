В щацком лесу росгвардейцы поймали охотника-нарушителя из Москвы

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В Шацком районе росгвардейцы и охотинспекторы поймали охотника-нарушителя. На него составили протокол об административном правонарушении, сообщила пресс-служба рязанского управления Росгвардии.
В пятницу, 3 января, рейды проводили на территории Кермисинского лесного хозяйства в районе деревни Боголюбовка. Как оказалось, москвич 1967 года рождения нарушил правила хранения оружия (части 4 статьи 20.8 КоАП). Ему грозит штраф или лишения разрешения на оружие.
Отмечается, что сотурдники регионального минприроды и росгвардейцы устраивают рейды в течение всех новогодних выходных.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.