В Рязани выступит джазовое трио калужского гитариста

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В воскресенье, 5 января, в Музее истории молодежного движения выступит джазовое трио калужского гитариста Олега Щеголева. Концерт устроят в рамках фестиваля «Зимние дни джаза в Рязани».
С Щеголевым выступят Никита Волков (барабаны) и Алексей Казанков (контрабас). В программе коллектива — джазовый мэйнстрим и ранний бибоп.
Стоимость билета — 300 рублей.
Адрес: улица Свободы, дом № 79.
Справки по телефону:
Справка:
Олег Щеголев выступает на различных джазовых и гитарных фестивалях и конкурсах, например, «Виртуозы гитары» (Санкт-Петербург), «Блюз Дельта-Невы"(Санкт-Петербург) и гитарных шоу, проводимых журналом «Music Box"(Москва). Также он был хедлайнером на выставке «Музыка-Москва Music Messe» в Сокольниках.
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