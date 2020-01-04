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15:06, 4 января 2020 285
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В Рязани выступит джазовое трио калужского гитариста

В Рязани выступит джазовое трио калужского гитариста

В воскресенье, 5 января, в Музее истории молодежного движения выступит джазовое трио калужского гитариста Олега Щеголева. Концерт устроят в рамках фестиваля «Зимние дни джаза в Рязани».

С Щеголевым выступят Никита Волков (барабаны) и Алексей Казанков (контрабас). В программе коллектива — джазовый мэйнстрим и ранний бибоп.

Стоимость билета — 300 рублей.

Адрес: улица Свободы, дом № 79.

Справки по телефону: 8 (4912) 25-89-10.

Справка:

Олег Щеголев выступает на различных джазовых и гитарных фестивалях и конкурсах, например, «Виртуозы гитары» (Санкт-Петербург), «Блюз Дельта-Невы"(Санкт-Петербург) и гитарных шоу, проводимых журналом «Music Box"(Москва). Также он был хедлайнером на выставке «Музыка-Москва Music Messe» в Сокольниках.


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