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17:27, 4 января 2020 156
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В России предложили скорректировать брачный возраст

В России предложили скорректировать брачный возраст

Фото: Pixabay.com

Министерство юстиции может скорректировать брачный возраст. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Законопроект планируют внести в Госдуму в феврале 2021 года.

По мнению экспертов «Российской газеты», речь может идти о снижении возрастной границы молодоженов, а также четком определении причин для вступления в брак несовершеннолетних. В законе сказано, что создать семью могут люди до 16 лет, но порядок и условия должны определять в регионах. Многие субъекты воспользовались этим правом и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

На практике разрешения на ранний брак выдают, если невеста беременна. В ряде регионов позволили создавать семью эмансипированным подросткам, имеющим постоянную работу.


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