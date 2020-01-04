В России предложили скорректировать брачный возраст

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Фото: Pixabay.com
Министерство юстиции может скорректировать брачный возраст. Это следует из
Законопроект планируют внести в Госдуму в феврале 2021 года.
По мнению экспертов «
На практике разрешения на ранний брак выдают, если невеста беременна. В ряде регионов позволили создавать семью эмансипированным подросткам, имеющим постоянную работу.
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