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В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских. Оперативникам пришлось стрелять в воздух, передает
В вечером пятницу, 3 января, полицейские приехали на улице Ленина после звонка о драке. На месте на них напали двое мужчин и «причинили телесные повреждения».
Дебоширов доставили в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 22 и 26 лет. Одного из них ранее судили за наркоторговлю.
На мужчин завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Им грозит до десяти лет тюрьмы.
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