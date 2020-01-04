В ночь на воскресенье в Рязанской области пойдет снег

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Фото: Pixabay.com
В ночь на воскресенье. 5 января, в Рязанской области пойдет снег. Прогноз погоды
Местами возможны налипание мокрого снега и гололед.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов. Днем -4, +1 градус.
Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.