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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Касимовском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку и уехал. Об этом сообщила внчука погибшей в группе «
Как утверждает автор поста, авария произошла в пятницу, 3 января, после 16:00 в деревне Лазарево. По словам женщины, ее родственницу «оставили умирать на обочине».
«Бабушка выжила в войну и серьезных заболеваний не было, ей бы с правнуками няньчиться, а она умерла, мы ее внуки очень скорбим (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — рассказала женщина.
Она попросила очевидцев позвонить по телефону:
Информация о ДТП уточняется.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.