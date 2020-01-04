Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 4 января 2020 316
 0    0

В Касимовском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку и уехал — соцсети

В Касимовском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку и уехал — соцсети

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Касимовском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку и уехал. Об этом сообщила внчука погибшей в группе «Типичный Касимов».

Как утверждает автор поста, авария произошла в пятницу, 3 января, после 16:00 в деревне Лазарево. По словам женщины, ее родственницу «оставили умирать на обочине».

«Бабушка выжила в войну и серьезных заболеваний не было, ей бы с правнуками няньчиться, а она умерла, мы ее внуки очень скорбим (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — рассказала женщина.

Она попросила очевидцев позвонить по телефону: +7 (953) 733-45-29 (Наталья).

Информация о ДТП уточняется.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:18, 30 декабря 2019 2 270
РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 2
22:09, 1 января 2020 2 238
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
18:14, 28 декабря 2019 1 662
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
15:31, 24 декабря 2019 1 351
В Рязани временно закончился символ «Новогодней столицы»
13:26, 23 декабря 2019 1 611
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум