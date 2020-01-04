Совладелец киносети «Люксор» выплатил многомиллионный долги

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Совладелец киносети «Люксор» Евгений Ленский вышел из банкротства. Он выплатил долг единственному кредитору — МТС-банку, входящему в топ-50 в России. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».
Долги Ленского превышали 133 миллиона рулей.
Согласно данным Единого реестра сведений о банкротстве, в июне на открытых торгах продали квартиру Ленского площадью более 173 квадратных метров (она находится на улице Льва Толстого в Москве). За нее заплатили более 121 миллиона рублей.
Мужчина выступил одним из поручителей по кредиту, выданному МТС-банком в 2012 году компании «Кинолюкс». В 2016 году заемщик перестал исполнять обязательства по договору. Арбитражный суд Москвы признал банкротами и Ленского, и второго совладельца киносети «Люксор» Игоря Добровольского, и «Кинолюкс», а также двух поручителей заемщика — «Люксор Дистрибьюшн» и «Синемаменеджмент».
Киносеть «Люксор» существует с 1996 года. Сейчас на сайте компании есть информация о четырех кинокомплексах — в Санкт-Петербурге, Новосибирске,
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