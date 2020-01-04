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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Смертельная авария в Липецкой области попала на видео. В ДТП погиб один человек, передает
2 января в селе Панино одну из машин вынесло на «встречку», где она лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.