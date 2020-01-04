RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Скопинец отломил зеркало у припаркованной на тротуаре машины. Видео опубликовали в группе «
Автор поста уточнил, что этот случай произошел 2 января в 23:50 у дома № 60 на улице Ленина. На ролике видно, что прохожий ногой сбивает у машины боковое зеркало и уходит.
Стоит отметить, что среди подписчиков группы нашлись те, кто одобрил поступок хулигана.
«Наказали тротуарного паркуна! Так это же прекрасно!» — написал мужчина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
|
cледующая новость →На Лыбедском бульваре устроили фаер-шоу и «Дискотеку от ТНТ»
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.