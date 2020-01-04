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17:03, 4 января 2020 188
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Синоптики рассказали о погодных аномалиях по всей России

Синоптики рассказали о погодных аномалиях по всей России

Фото: Pixabay.com

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях по всей России. С начала года в некоторых регионах (например, Пскове и Нижнем Новгороде) обновились рекорды максимальной температуры, передает РИА Новости.

Аномальное тепло держится почти во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. Наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии: Температура воздуха на 16 градусов выше нормы.

В ЦФО в понедельник, 6 января, ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта. При этом положительная аномалия все равно сохранится.


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