Синоптики рассказали о погодных аномалиях по всей России

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Фото: Pixabay.com
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях по всей России. С начала года в некоторых регионах (например, Пскове и Нижнем Новгороде) обновились рекорды максимальной температуры, передает
Аномальное тепло держится почти во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. Наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии: Температура воздуха на 16 градусов выше нормы.
В ЦФО в понедельник, 6 января, ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта. При этом положительная аномалия все равно сохранится.
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