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14:04, 4 января 2020 318
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Рязанские волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего пенсионера из Кирова

Рязанские волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего пенсионера из Кирова

Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего пенсионера из Кирова. По данным отряда «Лиза Алерт Рязань», 62-летний Сергей Селезнев может находиться в Рязанской области.

О мужчине неизвестно с октября.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные длинные, глаза карие.

Предположительно, был одет в черные джинсы и куртку с капюшоном, шапку и ботинки.

Всех, кто знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


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