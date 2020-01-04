Рязанские волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего пенсионера из Кирова

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Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего пенсионера из Кирова. По данным отряда «
О мужчине неизвестно с октября.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные длинные, глаза карие.
Предположительно, был одет в черные джинсы и куртку с капюшоном, шапку и ботинки.
Всех, кто знает о пропавшем, просят звонить по телефонам:
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.