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11:39, 4 января 2020 368
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На Лыбедском бульваре устроили фаер-шоу и «Дискотеку от ТНТ»

На Лыбедском бульваре устроили фаер-шоу и «Дискотеку от ТНТ»

Фото: Администрация Рязани

Вечером в пятницу, 3 января, на Лыбедском бульваре устроили фаер-шоу и «Дискотеку от ТНТ». Для жителей и гостей Рязани организовали конкурсы, караоке и танцевальные задания. Самые активные участники получили подарки, сообщил сайт мэрии.

Гуляния завершились салютом.

Следующие «Дискотеки от ТНТ» пройдут на Лыбедском бульваре 5 и 6 января в 19:30.

Напомним, в субботу, 4 января, в 17:00 для рязанцев с сольным концертом выступят звезды ТНТ: Стас Ярушин и Владимир Селиванов, известные по сериалам «Универ» и «Реальные пацаны».


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