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Фото: Администрация Рязани
Вечером в пятницу, 3 января, на Лыбедском бульваре устроили фаер-шоу и «Дискотеку от ТНТ». Для жителей и гостей Рязани организовали конкурсы, караоке и танцевальные задания. Самые активные участники получили подарки,
Гуляния завершились салютом.
Следующие «Дискотеки от ТНТ» пройдут на Лыбедском бульваре 5 и 6 января в 19:30.
Напомним, в субботу, 4 января, в 17:00 для рязанцев с сольным концертом выступят
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.