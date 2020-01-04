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13:23, 4 января 2020 119
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31 декабря в Рязани поженились девять пар

31 декабря в Рязани поженились девять пар

Фото: Pixabay.com

31 декабря в Рязани поженились девять пар. Вместо марша Мендельсона в этот день во Дворце торжеств звучали «В лесу родилась елочка» и песни группы ABBA, сообщает телеканал ТКР.

Молодожены пояснили выбор даты: кто-то считает Новый год любимым праздником, другие познакомились в конце декабря. Есть пары, которые верят в приметы и не хотят заключать брак в високосный год (2020 является таковым).

Отмечается, что 31 декабря поженившимся рязанцам подарили сувениры «Новогодней столицы».

Напомним, Дворец торжеств открыли 19 декабря. На первую регистрацию брака приходил губернатор.


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