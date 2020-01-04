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Фото: Pixabay.com
31 декабря в Рязани поженились девять пар. Вместо марша Мендельсона в этот день во Дворце торжеств звучали «В лесу родилась елочка» и песни группы ABBA,
Молодожены пояснили выбор даты: кто-то считает Новый год любимым праздником, другие познакомились в конце декабря. Есть пары, которые верят в приметы и не хотят заключать брак в високосный год (2020 является таковым).
Отмечается, что 31 декабря поженившимся рязанцам подарили сувениры «Новогодней столицы».
Напомним, Дворец торжеств
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