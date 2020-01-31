Житель Рязанской области получил реальный срок за попытку распространения наркотиков

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В Рязани осудили 26-летнего уроженца Ряжска за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщила
В начале апреля 2019 года мужчине предложили заниматься незаконным распространением наркотиков через «закладки» на территории Рязанской области. Он согласился и ему передали наркотическое средство производной N-метилэфедрона массой не менее 1183,54 грамма и гашиш массой 37,37 грамма с целью дальнейшего незаконного сбыта.
Часть наркотиков мужчина поместил в тайники-«закладки», оставшуюся часть он хранил в квартире.
С 20 по 22 мая рязанские полицейские смогли поймать группу, которая занималась сбытом наркотиков. 20 мая у злоумышленника нашли и изъяли производное N-метилэфедрона массой 59,84 грамма, другую часть нашли в квартире по месту проживания (производное N-метилэфедрона массой 1120,32 грамма, гашиш массой 37,37 грамма).
В суде мужчина полностью признал вину. Приговором ему назначили четыре года в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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