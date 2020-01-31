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Во всех регионах России запретят высаживать детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, пишет «Интерфакс».
Такой законопроект пока принят в Нижегородской области.
«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — приводит пресс-служба партии слова Турчака на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде.
Отметим, в марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство аналогичный проект, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).
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