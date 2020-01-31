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10:42, 31 января 2020 159
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В Спасском районе открыли мост через Оку

В Спасском районе открыли мост через Оку

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 31 января, в Спасском районе открыли мост через Оку. Об этом сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

Движение по наплавному мосту у села Троица открыли в 9:20.

Мост перекрыли накануне вечером из-за «технических причин».


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