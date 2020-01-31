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Фото: Pixabay.com
В Шилове пациент обокрал стоматолога. Об этом
Мужчина зашел в кабинет врача районной больницы с жалобой на зубную боль. Пока стоматолог подбирала лекарство, пациент взял ее телефон и вышел за дверь.
Злоумышленника нашли по описанию внешности. Им оказался ранее судимый за кражи 36-летний житель поселка. На него завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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