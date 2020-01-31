В Шацком районе открыли спортивную площадку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В поселке Выша Шацкого района открыли спортивную площадку. Она появилась в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» и нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в минспорте региона.
В открытии площадки поучаствовали замначальника отдела физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, глава Шацкого района Александр Нечушкин, глава Куплинского сельского поселения Андрей Ловкин, школьники и жители района. Мишин поблагодарил администрацию, строителей и всех тех, кто был причастен к строительству объекта и отметил, что с его появлением число поклонников спорта и здорового образа жизни будет расти.
На мероприятии также вручили знаки отличия ГТО, почетные грамоты и благодарности министерства физической культуры и спорта области. Кроме того, прошел мастер-класс по футболу и зарядка для всех присутствующих.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо всех регионах России запретят высаживать детей из общественного транспорта
|
cледующая новость →Иномарку отбросило на тротуар после столкновения на улице Свободы
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.