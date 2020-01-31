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19:15, 31 января 2020 178
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В Шацком районе открыли спортивную площадку

В Шацком районе открыли спортивную площадку

В поселке Выша Шацкого района открыли спортивную площадку. Она появилась в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» и нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в минспорте региона.

В открытии площадки поучаствовали замначальника отдела физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, глава Шацкого района Александр Нечушкин, глава Куплинского сельского поселения Андрей Ловкин, школьники и жители района. Мишин поблагодарил администрацию, строителей и всех тех, кто был причастен к строительству объекта и отметил, что с его появлением число поклонников спорта и здорового образа жизни будет расти.

На мероприятии также вручили знаки отличия ГТО, почетные грамоты и благодарности министерства физической культуры и спорта области. Кроме того, прошел мастер-класс по футболу и зарядка для всех присутствующих.


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