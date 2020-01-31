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11:18, 31 января 2020 117
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В Ряжске задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли у родника

В Ряжске задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли у родника

В Ряжске задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли у родника на улице Набережной. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что личность погибшей установлена. Это 56-летняя пенсионерка, которая жила на улице Александровской.

По предварительной информации, ее смерть наступила от переломов основания черепа и ребер.

Оказалось, что к преступлению может быть причастен 43-летний житель Ряжска, работающий на одном из местных предприятий.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.


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