В Ряжске задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли у родника

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В Ряжске задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой
Отмечается, что личность погибшей установлена. Это 56-летняя пенсионерка, которая жила на улице Александровской.
По предварительной информации, ее смерть наступила от переломов основания черепа и ребер.
Оказалось, что к преступлению может быть причастен 43-летний житель Ряжска, работающий на одном из местных предприятий.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.
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