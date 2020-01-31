Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:48, 31 января 2020 286
 0    0

В рязанской ОКБ скончался заключенный

В рязанской ОКБ скончался заключенный

В рязанской ОКБ скончался заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В редакцию РЗН. инфо обратился читатель, который рассказал, что заключенного, находившегося в колонии в Скопинском районе, направили в больницу с язвой желудка. По его словам, в медучреждении больному сделали операцию, после чего планировали перевести в Рязань.

«После операции должны были везти на машине скорой помощи, за парнем приезжает автозак и его везут в нем, парню стало плохо. Довезли до больницы, у него разошлись все швы, стало плохо, через три четыре часа он умирает от кровоизлияния в брюшную полость», — рассказал читатель.

В пресс-службе регионального УФСИН прокомментировали сообщение. Там рассказали, что осужденный обратился в медчасть исправительной колонии № 5 по Рязанской области с жалобой на плохое самочувствие.

«После осмотра медиками его перевели в Скопинский межрайонный медцентр, где он был с 18 по 24 января. Оттуда с рекомендациями лечения его выписали, затем на специализированном санитарном автотранспорте ИК-5 доставили в хирургическое отделение больницы для осужденных в Рязани» , — отметили в пресс-службе.

25 января заключенного перевели в первое хирургическое отделение ОКБ, где 26 января он скончался.

В региональном УФСИН проводится проверка по факту произошедшего.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:19, 18 января 2020 1 947
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
15:27, 27 января 2020 2 172
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 3 835
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
8:13, 19 января 2020 13 393
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 893
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум