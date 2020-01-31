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В рязанской ОКБ скончался заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
В редакцию РЗН. инфо обратился читатель, который рассказал, что заключенного, находившегося в колонии в Скопинском районе, направили в больницу с язвой желудка. По его словам, в медучреждении больному сделали операцию, после чего планировали перевести в Рязань.
«После операции должны были везти на машине скорой помощи, за парнем приезжает автозак и его везут в нем, парню стало плохо. Довезли до больницы, у него разошлись все швы, стало плохо, через три четыре часа он умирает от кровоизлияния в брюшную полость», — рассказал читатель.
В пресс-службе регионального УФСИН прокомментировали сообщение. Там рассказали, что осужденный обратился в медчасть исправительной колонии № 5 по Рязанской области с жалобой на плохое самочувствие.
«После осмотра медиками его перевели в Скопинский межрайонный медцентр, где он был с 18 по 24 января. Оттуда с рекомендациями лечения его выписали, затем на специализированном санитарном автотранспорте ИК-5 доставили в хирургическое отделение больницы для осужденных в Рязани» , — отметили в пресс-службе.
25 января заключенного перевели в первое хирургическое отделение ОКБ, где 26 января он скончался.
В региональном УФСИН проводится проверка по факту произошедшего.
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