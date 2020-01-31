В рязанской колонии изготовят оборудование для конюшен

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В исправительной колонии №5 по Рязанской области изготовят оборудование для конюшен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Заключенные изготовят денники на сумму более одного миллиона семисот тысяч рублей.
Стойла для лошадей будут изготавливать на производственных площадях исправительной колонии №5.
Отмечается, что в ближайшее время в учреждении должны изготовить 430 металлоконструкций размером три на четыре метра. К работам привлекли 35 осужденным, их труд оплатят.
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