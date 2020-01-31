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17:19, 31 января 2020 132
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В рязанском минспорте наградили волонтеров и представителей предприятий

В рязанском минспорте наградили волонтеров и представителей предприятий

В минспорте Рязанской области наградили волонтеров, представителей предприятий и учреждений области за помощь в организации и проведении «Новогоднего слалома» и спортивных соревнований «Ночная лыжная гонка» в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Также на встрече вручили награды за лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Рязанской области в 2019 году.

Замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин поблагодарил за помощь в организации мероприятий и отметил значимость участия в спортивной жизни представителей предприятий и учреждений области.

«Приобщение трудовых коллективов к систематическим занятиям физической культурой и спортом будет способствовать созданию благоприятного социального климата в организациях и повышению эффективности их деятельности», — отметил Гамзин, выразив благодарность волонтерам за слаженную работу и приобщение к ценностям физической культуры и спорта.

Напомним, по итогам регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Рязанской области в 2019 году победителем стало ООО «Рельеф-центр», призером — ГК «Автоимпорт».


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