В рязанских торговых центрах усилят дезинфекцию из-за коронавируса

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В рязанских торговых центрах, на вокзалах и рынках, а также в других местах массового скопления людей усилят дезинфекцию из-за коронавируса. Об этом сообщил
В регионе разработали комплексный план организационных санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, который утвердил губернатор Николай Любимов.
По данным ведомства, в сложившейся ситуации необходимо обеспечить готовность медорганизаций к приему больных инфекцией, а также наличию достаточного запаса дезинфицирующих средств, медикаментов, средств индивидуальной защиты, оборудования.
«Особое внимание следует уделить профилактической работе с населением, обеспечив его информирование о мерах общественной и личной профилактики», — говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 31 января, в России впервые выявили зараженных коронавирусом. Его
Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасоообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу.
По последним данным, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. Уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания.
Фото с сайта «Яндекс карты»
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.