В Приокском столкнулись внедорожник и легковушка

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Утром в пятницу, 31 января, в Приокском столкнулись внедорожник и легковая машина. Фотографиии опубликовали в соцсети.
ДТП произошло на улице Станкозаводской. Подробности уточняются.
По словам очевидца, на месте аварии образовалась пробка.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.