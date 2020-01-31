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8:47, 31 января 2020 273
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В Приокском столкнулись внедорожник и легковушка

В Приокском столкнулись внедорожник и легковушка

Утром в пятницу, 31 января, в Приокском столкнулись внедорожник и легковая машина. Фотографиии опубликовали в соцсети.

ДТП произошло на улице Станкозаводской. Подробности уточняются.

По словам очевидца, на месте аварии образовалась пробка.

Фото Олега Щенова


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