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10:27, 31 января 2020 162
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В Песочне столкнулись «Дэу» и «Гранта»

В Песочне столкнулись «Дэу» и «Гранта»

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 30 января, в Рязани около дома №90 по улице Большой столкнулись Daewoo Nexia и Lada Granta. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 20:10 на регулируемом перекрестке. За рулем Daewoo был 31-летний водитель, автомобилем Lada Granta управлял 32-летний водитель.

В аварии пострадал водитель «Гранты», его доставили в больницу.

Полиция проводит проверку.


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