В Песочне столкнулись «Дэу» и «Гранта»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 30 января, в Рязани около дома №90 по улице Большой столкнулись Daewoo Nexia и Lada Granta. Об этом сообщила
ДТП произошло около 20:10 на регулируемом перекрестке. За рулем Daewoo был 31-летний водитель, автомобилем Lada Granta управлял 32-летний водитель.
В аварии пострадал водитель «Гранты», его доставили в больницу.
Полиция проводит проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПоставки китайских смартфонов приостановили из-за коронавируса — СМИ
|
cледующая новость →Тренеры с академическим образованием. Инструкторы фитнес-клуба «Барс Premium» успешно повысили квалификацию
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.