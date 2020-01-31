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В первый день февраля в Рязанской области ожидается снег и гололед. Об этом сообщила
Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -3, +2.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.