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14:52, 31 января 2020 182
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В первый день февраля в Рязанской области ожидается снег и гололед

В первый день февраля в Рязанской области ожидается снег и гололед

В первый день февраля в Рязанской области ожидается снег и гололед. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -3, +2.


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1 день назад
Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.

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