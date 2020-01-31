В мэрии отчитались о сносе аварийных деревьев в городе

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За неделю аварийные деревья спилили в Октябрьском городке, сквере имени Маргелова, а также на улицах Есенина, Советской Армии, Пушкина и других. Об этом сообщил
Всего вывезли порядка 80 кубометров древесных отходов.
«Дирекция благоустройства города, начиная с поздней осени и до ранней весны, проводит формовочную обрезку деревьев. Она необходима для эстетического вида и поддержания состояния деревьев», — говорится в сообщении.
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