RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области создадут оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при областном правительстве сообщил министр здравоохранения Константин Баранов, передает
Штаб займется организацией и проведением противоэпидемических мероприятий. В него войдут представители МЧС, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, медицинских служб УФСБ, УМВД и УФМБА № 8.
По состоянию на пятницу, 31 января, ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировали.
Сообщение о госпитализации сотрудника одного из калужских предприятий, появившееся в соцсетях 29 января, не подтвердилось.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов помиловал осужденную за смертельное ДТП
|
cледующая новость →Любимов с дочерью поучаствовали во флешмобе в честь Федора Полетаева
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.