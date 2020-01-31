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В Калуге осудили мужчину, убившего своего сына под действием наркотиков. Об этом сообщил
Установлено, что в сентябре 2018 года мужчина уронил грудного сына на пол. В результате чего наступила смерть мальчика от закрытой черепно-мозговой травмы.
Кроме того, осужденный обокрал несколько магазинов, а также купил наркотики через закладку.
Суд назначил ему три года и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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