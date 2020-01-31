В Калуге осудили члена ОПГ, производившей поддельную водку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области завершили расследование против одного из семи членов организованной преступной группы, незаконно производившей водку. Об этом сообщила
По версии следствия, в 2017 году члены ОПГ на территории Калуги оборудовали подпольный цех по незаконному производству водки различных наименований, у производителя полиграфической продукции заказали наборы этикеток.
Соучастники подыскали трудовых мигрантов среди выходцев стран ближнего зарубежья, в том числе тех, кто находился на территории России незаконно.
«Наемные работники изготавливали водно-спиртовую смесь, разливали в подготовленную стеклотару, оклеенную этикетками и контр-этикетками, а также наклейками, схожими по внешнему виду с федеральными специальными марками», — отметили в сообщении.
Продукцию упаковывали и погружали в грузовики для дальнейшей перевозки и продажи. Работники цеха проживали в том же помещении.
Незаконное производство проработало несколько месяцев. За это время произвели более 47 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 10 миллионов 200 тысяч рублей.
В начале сентября 2017 года часть продукции перевезли в Тверскую область, где ее обнаружили и изъяли сотрудники полиции.
Через несколько дней калужские полицейские установили местонахождение цеха. Немаркированный алкоголь изъяли.
Уголовное дело, возбужденное по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, направят в суд.
Это четвертый участник преступной группы, который предстанет перед судом. Трое его подельников уже осуждены, еще трое находятся в розыске.
Нелегальных мигрантов выдворили из страны.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Ивановской области госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку
|
cледующая новость →Рязанская область вошла в топ-3 самых «трудящихся» регионов
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.