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16:28, 31 января 2020 55
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В Калуге осудили члена ОПГ, производившей поддельную водку

В Калуге осудили члена ОПГ, производившей поддельную водку

В Калужской области завершили расследование против одного из семи членов организованной преступной группы, незаконно производившей водку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2017 году члены ОПГ на территории Калуги оборудовали подпольный цех по незаконному производству водки различных наименований, у производителя полиграфической продукции заказали наборы этикеток.

Соучастники подыскали трудовых мигрантов среди выходцев стран ближнего зарубежья, в том числе тех, кто находился на территории России незаконно.

«Наемные работники изготавливали водно-спиртовую смесь, разливали в подготовленную стеклотару, оклеенную этикетками и контр-этикетками, а также наклейками, схожими по внешнему виду с федеральными специальными марками», — отметили в сообщении.

Продукцию упаковывали и погружали в грузовики для дальнейшей перевозки и продажи. Работники цеха проживали в том же помещении.

Незаконное производство проработало несколько месяцев. За это время произвели более 47 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 10 миллионов 200 тысяч рублей.

В начале сентября 2017 года часть продукции перевезли в Тверскую область, где ее обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Через несколько дней калужские полицейские установили местонахождение цеха. Немаркированный алкоголь изъяли.

Уголовное дело, возбужденное по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, направят в суд.

Это четвертый участник преступной группы, который предстанет перед судом. Трое его подельников уже осуждены, еще трое находятся в розыске.

Нелегальных мигрантов выдворили из страны.


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