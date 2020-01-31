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Фото: Pixabay.com
В Ивановской области госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку. Ее доставили в больницу Кинешмы с симптомами ОРВИ, передает
Результаты анализов пациентки еще не готовы. Отмечается, что ее температура стабилизировалась.
По данным властей, в последнее время в Китай ездили три туриста из Заволжского района.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Жертвами коронавируса в КНР стали 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
Еще около сотни человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Двух заболевших
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