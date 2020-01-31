Сорокина заняла восьмое место в годовом медиарейтинге глав ЦФО

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Мэр Рязани Елена Сорокина по итогам 2019 года заняла пятое место из 32 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
Сорокина исполняла обязанности мэра с конца мая, после
Глава Рязани Юлия Рокотянская по итогам года поднялась на пять позиций до 15-го места.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.
Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 53 тысяч СМИ.
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