Следователи ищут пропавшего в 2018 году рязанца

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Следователи ищут пропавшего 62-летнего жителя Тумы Константина Кривцова. Об этом сообщил
Установлено, что в августе 2018 года Кривцова в последний раз видели родственники в Спас-Клепиках.
«До настоящего времени его местонахождение не установлено. Кривцов может передвигаться на попутных автомобилях и находиться в соседних с Рязанской областью регионах», — говорится в сообщениях.
Приметы: рост около 175 см., худощавого телосложения, волосы седые с лобными залысинами, глаза голубые, на животе имеется шрам от аппендицита, отсутствует фаланга безыменного пальца на правой руке.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, попросили обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.