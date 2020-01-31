Сасовец едва не зарезал вступившегося за мать сына

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Сасовец едва не зарезал сына, вступившегося за свою мать. Об этом
Пьяный мужчина поругался с женой. 16-летний юноша попытался защитить мать, тогда отец начал угрожать ему ножом.
Соседи услышали скандал и вызвали полицию.
На 52-летнего сасовца завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы или до двух лет принудительных работ.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.