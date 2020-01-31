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14:58, 31 января 2020 269
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С 1 февраля в Рязани еще на одном маршруте подешевеет проезд

С 1 февраля в Рязани еще на одном маршруте подешевеет проезд

С 1 февраля в Рязани еще на одном маршруте появились скидки на проезд при оплате картой «УмКА». Об этом сообщил сайт платежной системы.

К списку добавится маршрут коммерческого перевозчика №32 (улица Новоселов, 60 — Октябрьский городок), автопарк которого составляет 11 машин.

Проезд при оплате картой «УмКА» «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек» теперь стоит 21 рубль, а не 23.

Отмечается, что такой тариф действует в общественном транспорте с осени 2018 года. Сейчас более чем на 100 автобусах действуют скидки. При этом маршрутные такси, в которых действует акция, отличает круглая белая наклейка с надписью «21 руб.».

Ранее стало известно, что на нескольких рязанских маршрутах перестали принимать льготные карты.

Отметим, что рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованные проездные. Также опубликован список маршруток, где сохранились льготы на проезд.


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