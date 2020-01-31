С 1 февраля в Рязани еще на одном маршруте подешевеет проезд

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С 1 февраля в Рязани еще на одном маршруте появились скидки на проезд при оплате картой «УмКА». Об этом сообщил
К списку добавится маршрут коммерческого перевозчика №32 (улица Новоселов, 60 — Октябрьский городок), автопарк которого составляет 11 машин.
Проезд при оплате картой «УмКА» «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек» теперь стоит 21 рубль, а не 23.
Отмечается, что такой тариф действует в общественном транспорте с осени 2018 года. Сейчас более чем на 100 автобусах действуют скидки. При этом маршрутные такси, в которых действует акция, отличает круглая белая наклейка с надписью «21 руб.».
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