Рязанский ветеран отметил столетие

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Фото: Правительство Рязанской области
В пятницу, 31 января, рязанец Евгений Федионов отметил столетие. Ветерану Великой Отечественной войны передали поздравление президента и вручили медаль к 75-й годовщине Победы,
Федиов учился на пятом курсе Тульской военной академии, когда в 1941 году его призвали на фронт. Мужчина воевал в Прибалтике, был ранен, попал в плен. Он прошел несколько лагерей для военнопленных и пытался бежать. После освобождения продолжил воевать.
Евгений Федионов является инвалидом великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над Германией».
После войны рязанец работал на железной дороге. У него есть дети, внуки и правнуки.
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