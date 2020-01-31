Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 31 января 2020 98
 0    0

Рязанская область вошла в топ-3 самых «трудящихся» регионов

Рязанская область вошла в топ-3 самых «трудящихся» регионов

Рязанская область вошла в топ-3 самых «трудящихся» регионов. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на Росстат.

Продолжительность рабочей недели в регионе составила 39 часов. Дольше трудятся только в Калининградской (39,2 часа) и Еврейской автономной областях (39,1 часа).

Меньше всего работают в в Республике Алтай (33 часа), Ненецком автономном округе (33,1 часа) и Мурманской области (33,6 часа).

В целом по стране недельный показатель составил 37,1 часа.

Данные Росстата приведены за третий квартал 2019 года занятого населения старше 15 лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:19, 18 января 2020 1 945
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
15:27, 27 января 2020 2 160
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 3 825
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
8:13, 19 января 2020 13 390
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 887
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум