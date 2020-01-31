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Рязанская область вошла в топ-3 самых «трудящихся» регионов. Об этом сообщил
Продолжительность рабочей недели в регионе составила 39 часов. Дольше трудятся только в Калининградской (39,2 часа) и Еврейской автономной областях (39,1 часа).
Меньше всего работают в в Республике Алтай (33 часа), Ненецком автономном округе (33,1 часа) и Мурманской области (33,6 часа).
В целом по стране недельный показатель составил 37,1 часа.
Данные Росстата приведены за третий квартал 2019 года занятого населения старше 15 лет.
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