В рязанской мэрии рассказали, сколько соли и песка высыпали на обледеневшие улицы

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 31 января, рязанская мэрия
Лед с пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта убирали примерно 130 человек.
За 29 января и ночь на 30 января рабочие вывезли 1600 кубометров снега. В работах задействовали около 150 единиц спецтехники и более 200 сотрудников Дирекции благоустройства. Для вывоза снега также привлекали трех подрядчиков.
В пятницу, 31 октября, снег и наледь продолжат убирать в Советском и Октябрьском районах.
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