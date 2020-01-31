Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на знание правил электробезопасности

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До 1 марта 2020 года «Россети Центр и Приволжье» принимает заявки на участие в одиннадцатом интернет-конкурсе для детей и подростков «Электрознания и призомания».
В нем могут поучаствовать воспитанники детских садов и школьники от 5 до 18 лет, а также родители и педагоги Рязанской области.
Заявку можно отправить для участия в нескольких номинациях. Оргкомитет увеличил число призовых мест до 48 и составил 35 эксклюзивных сувенирных наборов.
В номинации «Эрудит» можно будет проверить свои знания в тематическом кроссворде и составить секретную фразу — девиз конкурса. В номинации «Сказочник» предлагается сочинить авторскую историю по электробезопасности с участием героев команды «Электропатруль», а в номинации «Художник» — проиллюстрировать правила электробезопасности или создать свою эмблему команды «Электропатруль».
Лучшие работы войдут в сборник «Тетрадь электрознаний-3».
Номинация «Герой видео» приглашает к участию юных блогеров, а в категории «Педагог» победа достанется учителям, заинтересовавших участием в конкурсе наибольшее число своих учеников.
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