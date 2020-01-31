«Ростелеком. Лицей» подарит школьникам две недели бесплатных занятий

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«Ростелеком» в рамках сотрудничества с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ дарит учащимся 1-11 классов промокод на две недели бесплатных занятий в «Ростелеком. Лицее». Сервис поможет получить знания и подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, цифровым технологиям.
Для того, чтобы получить бесплатный доступ к сервису на 14 дней, необходимо зарегистрироваться на
В рамках проекта «Ростелеком. Лицей» планируется разработать обучающие задания для раздела «Знания», тесты о новых технологиях для тренировочного мобильного приложения, а также собрать интересные ИТ-факты для викторины.
Победители очередного всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им», который состоится в ноябре 2020 года, получат призы — сертификаты на бесплатный доступ к занятиям в течение нескольких месяцев.
В создании «Ростелеком. Лицея» поучаствовали преподаватели из лучших российских вузов и школ.
«Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам учебной программы, интерактивные тренажеры, тесты и конспекты для закрепления материала», — отметили в «Ростелекоме».
Учебные материалы разделены по возрасту на два раздела: «Школа» и «Развитие». Онлайн-сервис знакомит школьников с современными цифровыми технологиями, помогает сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.