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17:38, 31 января 2020 179
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Роспотребнадзор исключил риск распространения коронавируса в России

Роспотребнадзор исключил риск распространения коронавируса в России

Риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет RT.

По ее словам, оба больных были помещены в бокс, проведены все необходимые мероприятия.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом.

Голикова отметила, что власти России эвакуируют российских граждан из провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии.

По ее словам, правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасоообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу.

По последним данным, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. Уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания.


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