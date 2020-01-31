Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

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Фото: Pixabay.com
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей, передает
Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян. Роскомнадзор запросил эту информацию в конце 2019 года.
За повторное нарушение компаниям грозит штраф до 18 миллионов рублей.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.