При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

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При взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области погибли пять человек. Еще трое пострадали, передает
В пятницу, 31 января, на улице Автомагистраль в строящемся цехе раздался хлопок, позже обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
Все погибшие и раненые — граждане Турции.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.