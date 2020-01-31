Правительство Чувашии ушло в отставку

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Фото: Ru.wikipedia.org
Правительство Чувашии отправили в отставку. Об этом передает
Указ об отставке кабмина республики подписал врио главы Олег Николаев.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Выборы главы Чувашии после отставки состоятся 13 сентября 2020 года.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.