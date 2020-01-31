Появилось видео с монтажником, рухнувшим вместе со стеной стадиона в Петербурге

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Фонтанка» опубликовала видео с монтажником, который упал вместе с рухнувшей стеной в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в пятницу, 31 января.
Рабочий погиб. Его тело нашли под завалами.
Напомним, крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ гордуму не поступал проект по строительству высоток на месте артезианских скважин
|
cледующая новость →За полсуток до открытия. Десятки родителей заняли очередь для записи детей в школу в Кальном
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.