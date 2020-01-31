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Фото: Pixabay.com
Поставки китайских смартфонов приостановили из-за коронавируса. Речь идет о гаджетах Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американской компании Apple (они также производят технику в Китае), пишет газета «
По данным источника, из-за коронавируса заводы продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля. Есть вероятность, что срок могут увеличить.
В пресс-службе Vivo изданию подтвердили, что из-за продления новогодних каникул график поставок сместится примерно на две недели.
Отмечается, что это не затронет покупателей: крупные ритейлеры («Вымпелком», МТС, «МегаФон», «Связной» и «М.Видео-Эльдорадо») не ожидают дефицита смартфонов.
В конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заболели около 9,7 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 213 человек.
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