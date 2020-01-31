Полиция задержала рязанца, который продавал спиртное в своей квартире

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31-летний рязанец продавал спиртное в своей квартире на улице Фирсова. Об этом сообщила
Ранее рязанца уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя.
Выяснилось, что мужчина продолжает торговать спиртным. Полиция возбудила уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Злоумышленнику грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.
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