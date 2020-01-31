Николай Любимов прилетел в Италию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 31 января, рязанские
Церемонии устроят 2 и 3 февраля у монумента на месте гибели Полетаева, муниципальной арене коммуны Канталупо-Лигуре и монументальном кладбище Стальено.
Рязанцы также посетят ряд итальянских компаний, торговую палату провинции Алессандрия и Итальянский институт технологий в Генуе.
Стоит отметить, что в делегацию
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области мужчина украл ограды с могил ветеранов
|
cледующая новость →Следователи ищут пропавшего в 2018 году рязанца
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.