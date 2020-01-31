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Население Рязанской области за год сократилось на 5 388 человек. Данные опубликовал «Рязаньстат».
На 1 января 2020 года население региона составило 1 миллион 108 тысяч 924 человека. Городское население сократилось на 3 105 человек до 800 800 рязанцев. Также сократилось число жителей сел на 2 283 человек.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.